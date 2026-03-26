Теневой сектор Кыргызстана растет быстрее официальной экономики

В Кыргызской Республике зафиксировано опасное расширение ненаблюдаемого сегмента экономики, которое происходит быстрее роста легального бизнеса. По результатам 2024 года суммарный объем "тени" достиг отметки в 308 миллиардов сомов, что составляет почти пятую часть от общего объема ВВП страны. Согласно актуальным сведениям Национального статистического комитета, основная доля скрытых оборотов приходится на неформальную деятельность, удельный вес которой в структуре экономики за двенадцать месяцев увеличился до 15,7%.

Статистические данные демонстрируют разнонаправленные тренды внутри самого скрытого сектора. В то время как доля скрытой экономики за год несколько снизилась, масштабы неформальной активности, напротив, показали рост. Примечательно, что динамика развития неучтенного сегмента опережает общие экономические показатели республики. Если официальный ВВП страны в сопоставимых ценах по итогам прошлого года прибавил 11,5%, то теневой сектор продемонстрировал рост на уровне 12,9%. Это свидетельствует о том, что значительная часть создаваемой в стране добавленной стоимости продолжает уходить из-под налогового контроля.

Наиболее критическая ситуация сложилась в сфере услуг, где на долю серого бизнеса приходится почти 70% от всех операций в отрасли. Аналогичные высокие риски фиксируются в сегменте торговли и технического обслуживания транспорта, в гостинично-ресторанном бизнесе, а также в транспортных перевозках. Теневые схемы остаются устойчивыми и в капиталоемких отраслях. В частности, в строительном секторе и обрабатывающей промышленности доля неучтенной деятельности колеблется в пределах 20–22%.

Подобный перекос в развитии экономики указывает на наличие серьезных структурных барьеров для ведения легального бизнеса. Предприниматели зачастую выбирают работу вне правового поля, пытаясь снизить налоговую нагрузку и избежать административного давления. Стремительное расширение теневого сектора не только сокращает поступления в государственный бюджет, но и создает условия для недобросовестной конкуренции. В долгосрочной перспективе это ограничивает финансовые возможности государства по реализации социальных программ и масштабных инфраструктурных проектов.