КНБ раскрыл схему вывоза артемии из Казахстана по документам Кыргызстана

- Светлана Лаптева
Силовики Казахстана при содействии транспортной прокуратуры ликвидировали канал незаконного вывоза ценных биоресурсов. Группа лиц организовала поставки цист артемии за рубеж, используя территорию Северо-Казахстанской и Павлодарской областей как базу для переработки и хранения сырья.

Участники преступной схемы намеренно искажали данные о происхождении товара. В сопроводительных документах они указывали, что груз якобы произведен в Кыргызстане, что позволяло им обходить установленные процедуры таможенного контроля.

Следствие зафиксировало незаконное перемещение через государственную границу 88 тонн стратегического ресурса. Ущерб государству составил более 142 млн тенге. Сообщается, что на текущий момент фигуранты полностью возместили нанесенный финансовый урон. Уголовное дело передано в судебные органы для вынесения окончательного решения.

Специалисты напоминают, что цисты артемии являются важным звеном в аквакультуре. Их нелегальный сбор не только лишает бюджет налоговых поступлений, но и создает критическую нагрузку на экосистемы соленых озер.


Казахстан, контрабанда, Кыргызстан
