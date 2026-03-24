В Чуйской области пресечена попытка разбойного нападения

В Чуйской области задержаны трое подозреваемых в подготовке разбойного нападения.

По данным пресс-службы ГУВД региона, 18 февраля 2026 года примерно в 23:00 на объездной дороге Кеминского района сотрудники милиции пресекли попытку совершения преступления. Подозреваемые - Д.А., 2001 года рождения, Ж.А., 1998 года рождения и Д.К., 1997 года рождения действовали по предварительному сговору и, по версии следствия, планировали разбойное нападение, используя пистолет системы Макарова. Они передвигались на автомобиле "Lexus".

Следствие установило, что злоумышленники под предлогом продажи золотых ювелирных изделий назначили встречу знакомому, после чего, угрожая предметом, похожим на пистолет, попытались завладеть его денежными средствами. Однако довести преступный умысел до конца им не удалось. Их задержали сотрудники милиции.

Начата доследственная проверка, по итогам которой возбуждено уголовное дело по статьям 36 и 207 (приготовление к разбойному нападению) УК КР.

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. По делу назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается. По его итогам действиям фигурантов будет дана юридическая оценка.


задержание, разбой, Чуйская область, милиция
