В КР создают компанию для внедрения спутниковых технологий

В Кыргызстане создается государственная компания "Кыргыз спутник". Соответствующее постановление принял Кабинет министров.

По данным Минсельхоза, компания будет заниматься внедрением космических технологий и формированием национальной системы получения и использования аэрокосмических данных. Ожидается, что это позволит повысить точность и оперативность решений в сфере землепользования, экологического мониторинга, анализа климата, разведки полезных ископаемых и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Учредителем и единственным акционером определено Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Инфраструктуру компании планируется развивать в городе Каракол Иссык-Кульской области. Это, как ожидается, создаст дополнительные возможности для регионального развития и привлечения технологий.

Власти рассматривают проект как долгосрочную инвестицию в устойчивое развитие, безопасность и технологическую независимость страны. В перспективе спутниковые данные планируется шире применять в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами и цифровизации государственных процессов.


Сейчас читают
