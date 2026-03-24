ГНС пресекла незаконный ввоз БАДов на сумму более 12 млн. сомов

- Назгуль Абдыразакова
Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики пресекли незаконный ввоз на территорию страны биологически активных добавок (БАД).

В частности, в ходе рейдового налогового контроля на территории контрольно-пропускного пункта "Ак-Жол" установлен факт незаконного импорта, осуществляемого группой лиц, которые ввозили продукцию в качестве ручной клади.

По данным ведомства, в ходе проверки выявлены БАДы под наименованием "ENYIDA" в количестве 4 тыс. 400 упаковок. Предварительная стоимость продукции превышает 12 млн сомов.

Сотрудниками ГНС составлены соответствующие акты, продукция временно изъята. Материалы переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.


ГНС, граница, Кыргызстан, здоровье
