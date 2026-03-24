В УПСМ опровергли информацию о гибели ребёнка в ДТП в Бишкеке

В Бишкеке опровергли распространяемую в WhatsApp информацию о гибели ребёнка в ДТП. По данным Управления патрульной службы милиции, несовершеннолетний жив и получает лечение.

Инцидент произошёл 22 марта 2026 года на пересечении улиц Т. Фрунзе и Каховская. Водитель Ө.Ж.М., 1985 года рождения управляя автомобилем "Мерседес-Бенц", совершил наезд на ребёнка 2010 года рождения на пешеходном переходе.

Пострадавшего доставили в Детскую больницу №3, где ему оказали медицинскую помощь. У него диагностированы сочетанные тяжёлые травмы и закрытый перелом левого плеча. Ребёнок госпитализирован, его состояние контролируют врачи, рядом находятся родители.

В УПСМ подчеркнули, что распространяемая в мессенджерах информация о смерти ребёнка не соответствует действительности.

Милиция призывает граждан не распространять непроверенные сведения и доверять только официальным источникам информации.