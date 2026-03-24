Погода
$ 87.38 - 87.74
€ 100.27 - 101.17

В УПСМ опровергли информацию о гибели ребёнка в ДТП в Бишкеке

207  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке опровергли распространяемую в WhatsApp информацию о гибели ребёнка в ДТП. По данным Управления патрульной службы милиции, несовершеннолетний жив и получает лечение.

Инцидент произошёл 22 марта 2026 года на пересечении улиц Т. Фрунзе и Каховская. Водитель Ө.Ж.М., 1985 года рождения управляя автомобилем "Мерседес-Бенц", совершил наезд на ребёнка 2010 года рождения на пешеходном переходе.

Пострадавшего доставили в Детскую больницу №3, где ему оказали медицинскую помощь. У него диагностированы сочетанные тяжёлые травмы и закрытый перелом левого плеча. Ребёнок госпитализирован, его состояние контролируют врачи, рядом находятся родители.

В УПСМ подчеркнули, что распространяемая в мессенджерах информация о смерти ребёнка не соответствует действительности.

Милиция призывает граждан не распространять непроверенные сведения и доверять только официальным источникам информации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457000
Теги:
дети, ДТП, Бишкек, пострадавшие, фейк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  