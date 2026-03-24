Кыргызстан и CSCEC рассматривают совместные проекты

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров провёл встречу с представителями China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). Стороны обсудили перспективы реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов в Кыргызстане.

По данным ведомства, основное внимание уделено строительству и модернизации транспортной инфраструктуры дорог, мостов и железных дорог, развитию энергетических объектов и коммунальных систем, а также проектам в сфере недвижимости и комплексного городского развития. Отдельно рассмотрены вопросы внедрения "зелёных" и цифровых технологий.

В ходе переговоров представители CSCEC поделились международным опытом, в том числе участием в инициативе Пояс и путь, и обсудили возможные форматы сотрудничества с кыргызской стороной. Речь шла о механизмах государственно-частного партнёрства PPP, BOT и EPC.

Делегацию компании возглавил Тянь Цян генеральный директор дивизиона инфраструктурного строительства CSCEC, председатель совета директоров ООО "Чжунцзян Инфраструктурное строительство и развитие".

Равшанбек Сабиров отметил, что Кыргызстан заинтересован в привлечении стратегических партнёров для реализации инфраструктурных проектов, внедрения современных технологий и повышения качества инфраструктуры.

Первая встреча между сторонами прошла в Пекине в рамках визита кыргызской делегации. Текущий визит представителей CSCEC в Кыргызстан стал продолжением достигнутых договорённостей.

По итогам переговоров стороны выразили заинтересованность в развитии долгосрочного инвестиционного сотрудничества и готовность к проработке конкретных проектов.


