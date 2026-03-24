Spring Festival в Бишкеке собрал более 5 тысяч гостей

В Royal Central Park состоялся Spring Festival, который собрал более 5 000 гостей и подарил атмосферу настоящего праздника, наполненного радостью и счастьем. Кульминацией события стало яркое фейерверк-шоу продолжительностью почти 6 минут, озарившее небо Бишкека и оставившее незабываемые впечатления у всех присутствующих.

Мероприятие стало важным заявлением от RCA Living: Royal Central Park с сегодняшнего дня официально открывает свои двери для жителей Бишкека - это место, где создаются идеальные моменты для каждой семьи в зелёной среде и счастливом сообществе.

Фестиваль был организован на высоком профессиональном уровне и отличался масштабом, предлагая гостям разнообразную программу: ярмарочные и ремесленные зоны, развлекательные площадки для детей, а также впечатляющие выступления - от вокала и танцев до магических шоу. Особое внимание было уделено идее "зажигать мечты молодых талантов". Сцена стала площадкой для школьников и студентов, где они смогли продемонстрировать свои способности, креативность и вдохновение.

Помимо развлекательной программы, мероприятие имело и важную социальную миссию благодаря инициативе "Посади зелёное будущее города мечты". Более 2 000 деревьев были высажены детьми, заложив основу для экологичного и устойчивого городского пространства. RCA Living берёт на себя обязательство заботиться об этих "зелёных ростках" в соответствии с концепцией, согласно которой 71% территории Royal Central Park отведён под зелёные зоны, водные объекты и инфраструктуру.

На протяжении всего мероприятия атмосфера оставалась живой и наполненной волнением: гости с нетерпением ожидали следующих впечатляющих выступлений и имели возможность выиграть ценные призы на общую сумму до 300 000 сомов, а также более 500 значимых подарков, специально подготовленных для детей.

В рамках мероприятия также прошла экскурсия по территории проекта (site tour), позволившая гостям ознакомиться с концепцией города формата All-in-One. После посещения многие участники выразили высокий уровень доверия и заинтересованности в проекте. Примечательно, что значительное количество сделок по покупке квартир было заключено непосредственно во время мероприятия.

Жители Бишкека поделились впечатлениями о проекте:

Айпери (55 лет) поделилась: Мой сын приобрёл трёхкомнатную квартиру в Royal Central Park. Сегодня, участвуя в экскурсии по объекту и на мероприятии Spring Fest, я имела возможность ознакомиться со всеми удобствами проекта - от зелёных парков и музыкального фонтана до запланированных образовательных и торговых объектов. Я очень горжусь тем, что наша семья будет жить в зелёном городе с цивилизованным сообществом, тесно связанным с кыргызской культурой.

Аванбек (45 лет) отметил: Я принял решение купить квартиру уже сегодня днём. После экскурсии и участия в мероприятии я убедился, что это идеальное место для жизни. Все удобства находятся рядом, а сам проект ориентирован на высокое качество жизни и устойчивое развитие. Это действительно замечательно, что дети могут ходить в школу прямо на территории Royal Central Park и каждый день наслаждаться зелёными парками, торговым центром и особенно сценой с музыкальным фонтаном. То, что я раньше видел только в таких странах, как Сингапур или США. Я также очень рад получить скидку 5% от стоимости квартиры прямо на мероприятии.

Royal Central Park - это современное жилое пространство, где современная архитектура гармонично сочетается с культурным наследием кочевого образа жизни, создавая уникальный и неповторимый облик.

Завершился фестиваль двумя яркими моментами: впервые в Бишкеке гости зажгли и запустили 3 000 плавающих фонариков на озере Nomad Heritage, создав по-настоящему волшебную атмосферу. Сразу после этого состоялось масштабное фейерверк-шоу продолжительностью почти 6 минут, которое стало одним из самых впечатляющих в городе.

Благодаря своему масштабу и высокой вовлечённости гостей Spring Festival стал не только крупнейшим событием весны в Бишкеке, но и важным подтверждением ценности Royal Central Park - современного города формата All-in-One, предлагающего идеальные условия для жизни, высокий уровень комфорта и по-настоящему счастливое сообщество.

Присоединяйтесь к следующему мероприятию 28 марта 2026 года в Royal Central Park вас ждут развлечения, выступления и специальные предложения.

Программа: презентация проекта, консультации, розыгрыш призов и шоу

Время: 14:00-17:00

Место: проспект Чуй, 158

Регистрацию можно пройти по следующей ссылке.

Телефон: +996 707 666 688

Участникам скидка 5% на покупку квартиры.

Дополнительно в период Рамадана (8–31 марта) действует ещё одна скидка 5% от RCA Living.

Также запланирован розыгрыш: 2 электромобиля и призы на сумму до 6,5 млн сомов.