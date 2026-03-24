Погода
$ 87.38 - 87.74
€ 100.27 - 101.17

В Новопокровке откроют роддом вместо старой больницы

244  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чуйской области в селе Новопокровка планируется открыть областной родильный дом на 100 коек. Медучреждение разместят в здании бывшей больницы после завершения капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Ход работ в рамках рабочей поездки проинспектировал министр здравоохранения КР Дамир Осмонов.

По информации координатора здравоохранения Чуйской области Алмаза Аскарова, на капитальный ремонт выделены средства из стабилизационного фонда. Завершить работы планируется к ноябрю текущего года.

Отмечается, что действующий Чуйский областной родильный дом сейчас размещается в здании бывшего детского сада, что ограничивает возможности для оказания полноценной специализированной медицинской помощи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457004
Теги:
Минздрав, родильный дом, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  