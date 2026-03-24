В Новопокровке откроют роддом вместо старой больницы

В Чуйской области в селе Новопокровка планируется открыть областной родильный дом на 100 коек. Медучреждение разместят в здании бывшей больницы после завершения капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Ход работ в рамках рабочей поездки проинспектировал министр здравоохранения КР Дамир Осмонов.

По информации координатора здравоохранения Чуйской области Алмаза Аскарова, на капитальный ремонт выделены средства из стабилизационного фонда. Завершить работы планируется к ноябрю текущего года.

Отмечается, что действующий Чуйский областной родильный дом сейчас размещается в здании бывшего детского сада, что ограничивает возможности для оказания полноценной специализированной медицинской помощи.