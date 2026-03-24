В Бишкеке продолжается демонтаж незаконных павильонов

В Бишкеке продолжаются работы по демонтажу объектов, размещенных с нарушением условий землепользования. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Решением комиссии мэрии города Бишкек расторгнуты договоры с объектами, расположенными на пересечении улиц Патрисы Лумумбы и Волковой.

В рамках проводимых мероприятий Управление по контролю за землепользованием приступило к демонтажу торговых павильонов облегченного типа.

Всего на участке выявлено 12 объектов. В настоящее время демонтировано 4 павильона, по оставшимся 8 объектам работы продолжаются.

Мероприятия направлены на освобождение муниципальной территории и наведение порядка в городской среде.

Отметим, что на участке со стороны Первомайской районной администрации будут проведены работы по благоустройству территории с приведением ее в надлежащее санитарное и эстетическое состояние.