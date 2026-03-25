Жители бишкекских новостроек начали создавать мини-скверы своими силами

- Светлана Лаптева
В жилом массиве Бакай-Ата стартовала масштабная экологическая инициатива по благоустройству столичных новостроек. Местные жители совместно с волонтерами провели первый субботник и высадку деревьев, положив начало созданию сети компактных зон отдыха в районах частной застройки.

Проект предполагает комплексное обустройство территорий: помимо высадки лиственных деревьев, кустарников и многолетних цветов, в новых мини-скверах устанавливают скамейки и урны. Основная цель активистов заключается в формировании комфортной городской среды и увеличении площади зеленых насаждений в жилмассивах, где традиционно ощущается нехватка парковых зон.

Организаторы подготовили график следующих мероприятий и приглашают всех желающих присоединиться к акциям по озеленению. Ближайшие высадки запланированы в следующих жилых массивах:

27 марта - Ак-Ордо-2 и Ак-Ордо-3

28 марта - Ак-Ордо-1

29 марта - Рухий-Мурас

4 апреля - Калыс-Ордо

5 апреля - Мурас-Ордо

Данная инициатива реализуется Ресурсным центром для пожилых при поддержке датской неправительственной организации A More Inclusive Society (AMIS). Желающие оказать помощь в создании зеленых зон или принять участие в работах могут получить подробную информацию по телефону 0755 955 001.


