В Кыргызстане организуют бесплатные стоматологические осмотры

- Назгуль Абдыразакова
25 марта в Кыргызстане пройдет акция "День здоровья полости рта" приуроченная к Международному дню здоровья полости рта, который ежегодно отмечается 20 марта.

Как сообщили организаторы, основная цель мероприятия- профилактика стоматологических заболеваний у детей, повышение осведомлённости населения о важности регулярных осмотров и формирование культуры ухода за полостью рта.

В рамках акции стоматологи по всей стране будут проводить профилактические осмотры детей, профессиональную гигиену полости рта, герметизацию фиссур постоянных зубов у детей в возрасте от 6 до 14 лет, а также обучать правильной гигиене.

Отмечается, что герметизация фиссур- это профилактическая процедура, направленная на защиту жевательных зубов от кариеса. Она заключается в покрытии естественных углублений на поверхности зубов специальным материалом, который предотвращает накопление бактерий. Процедура является безболезненной и особенно эффективна в период формирования постоянных зубов.

Жителей призывают принять участие в акции и обратиться в стоматологические организации по месту жительства. Рекомендуется заранее записаться на приём.

Список и адреса клиник, участвующих в акции, прикреплены в файле.


дети, Кыргызстан, здоровье, врачи
Сейчас читают
