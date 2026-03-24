Бодикамеры начали применять в фитосанитарной службе КР

- Назгуль Абдыразакова
В Кыргызстане в фитосанитарной службе внедряют бодикамеры. Об этом сообщили в Департаменте химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Отмечается, что меры направлены на повышение прозрачности работы, снижение коррупционных рисков и усиление контроля за проведением фитосанитарных процедур. На первом этапе бодикамеры уже введены в эксплуатацию в Чуйской области на складе временного хранения "Кант".

В ведомстве пояснили, что использование бодикамер позволяет фиксировать все процедуры досмотра и оформления подкарантинной продукции, повышать дисциплину и ответственность сотрудников, а также обеспечивать защиту прав как работников, так и участников внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, система создаёт дополнительный механизм контроля за соблюдением законодательства.

В департаменте подчеркнули, что внедрение бодикамер является частью комплексной работы по цифровизации процессов, повышению эффективности государственного контроля и укреплению доверия со стороны бизнеса и граждан.


Минсельхоз, Кыргызстан, фитосанитарный контроль
