Приложение Tunduk обновили с учётом отзывов пользователей

Министерство цифрового развития и инновационных технологий КР сообщило об обновлении мобильного приложения Tunduk. Новая версия с переработанным интерфейсом уже доступна для скачивания в App Store и Google Play.

Как отметили в ведомстве, редизайн направлен на повышение удобства и скорости получения государственных услуг. Перед запуском обновления команда ОАО "Тундук" провела пользовательские интервью и тестирования, что позволило выявить основные сложности в навигации и сценариях использования.

В обновлённой версии ключевые документы удостоверение личности, водительское удостоверение и свидетельства размещены на главном экране. Это позволяет получить к ним быстрый доступ сразу после входа в приложение.

Также добавлен новый раздел "Жизненные ситуации", в котором государственные услуги сгруппированы по типовым жизненным событиям. Пользователю достаточно выбрать нужную категорию например, оформление жилья, рождение ребёнка или вопросы здоровья, чтобы увидеть список необходимых услуг.

Кроме того, переработана главная страница: структура стала более простой и логичной, а визуальные акценты помогают быстрее ориентироваться в приложении.

Обновлён и визуальный стиль. Он стал более лёгким и современным, что делает использование приложения более комфортным.

В министерстве подчеркнули, что работа по развитию цифровых сервисов продолжается, чтобы обеспечить гражданам простой и доступный формат взаимодействия с государственными услугами.