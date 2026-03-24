Адиль Боранбаев и Энтони Петтис возглавят турнир OGF 01

- Самуэль Деди Ирие
Казахстанский ветеран ММА Адиль Боранбаев вернется в клетку на дебютном турнире лиги ORDA Global Fights. Поединок состоится 6 июня на шоу OGF 01 в Алматы. Соперником казахстанца станет бывший чемпион UFC в легком весе, американец Энтони Петтис. О противостоянии официально сообщила пресс-служба промоушена.

Боранбаев подходит к этому бою на серии из двух поражений. В своем последнем поединке на турнире ACA 192 он уступил раздельным решением судей кыргызстанскому бойцу Али Машрапову.

Энтони Петтис не выступал в профессиональных ММА с 2022 года. Тогда он потерпел два поражения от шотландца Стивена Рэя в лиге Professional Fighters League (PFL). Предстоящий бой станет одним из центральных событий первого турнира новой казахстанской лиги.


Теги:
Казахстан, смешанные бои
