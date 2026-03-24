Абдукодир Хусанов взял первый трофей с "Манчестер Сити"

Узбекистанский защитник Абдукодир Хусанов стал обладателем своего первого трофея в составе "Манчестер Сити". Английский клуб завоевал Кубок лиги, обыграв в финале лондонский "Арсенал".

Решающий матч прошёл на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился победой "горожан" со счётом 2:0. Хусанов провёл на поле весь поединок, став одним из ключевых игроков обороны в этой встрече.

Защитник перешёл в английский клуб из французского "Ланса" в январе прошлого года за 40 миллионов евро. С тех пор футболист сборной Узбекистана провёл 39 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. По информации Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.


