Вагнер Лав официально объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав объявил о завершении профессиональной карьеры. О своем решении бразильский форвард сообщил в видеообращении в социальных сетях.

Футболист выступал за столичный клуб с 2004 по 2012 год, а также возвращался в команду в 2013-м. За это время он провел 259 матчей во всех турнирах, забил 124 мяча и сделал 53 результативные передачи. В составе ЦСКА нападающий трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка страны и завоевал Кубок УЕФА сезона 2004/05.

На момент объявления о завершении карьеры Вагнеру Лаву исполнился 41 год. Бразилец навсегда вписал свое имя в историю российского футбола как один из самых ярких легионеров.