Хоккейный плей-офф и волейбольный четвертьфинал - главные события 24 марта

Спортивный календарь 24 марта обещает быть максимально насыщенным. В центре внимания - решающие матчи плей-офф КХЛ, старт четвертьфинальной серии мужской волейбольной Суперлиги и итоги ночных встреч регулярного чемпионата НБА.

Ночью за океаном завершились два поединка НБА. "Оклахома-Сити Тандер" на домашнем паркете обыграла "Филадельфию Сиксерс" со счетом 112:103, а "Детройт Пистонс" в напряженной борьбе вырвал победу у "Лос-Анджелес Лейкерс" - 113:110.

Днем стартует стадия 1/4 финала мужской волейбольной Суперлиги. В одном из ключевых противостояний дня новосибирский "Локомотив" встретится с белгородским "Белогорьем".

Вечером основное внимание болельщиков переключится на ледовые арены. В рамках 1/8 финала Кубка Гагарина сегодня сразятся следующие пары:

"Авангард" - "Нефтехимик"

"Металлург" (Магнитогорск) - "Сибирь"

"Локомотив" - "Спартак"

"Динамо" (Минск) - "Динамо" (Москва)