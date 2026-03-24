Погода
$ 87.38 - 87.74
€ 100.27 - 101.17

Команда КГУ имени И. Арабаева стала чемпионом Универсиады по волейболу

100  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Универсиаде Кыргызской Республики завершились соревнования по волейболу среди девушек в I лиге. Турнир прошел в Бишкеке и собрал команды ведущих вузов страны.

Победителем стала сборная Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева. Второе место заняли студентки Кыргызско-Турецкого университета "Манас", а бронзовые медали достались представительницам Академии Министерства внутренних дел Кыргызской Республики имени генерал-майора милиции Э. А. Алиева.

Соревнования завершились 19 марта и стали частью программы студенческих спортивных игр страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457015
Теги:
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  