Команда КГУ имени И. Арабаева стала чемпионом Универсиады по волейболу

В Универсиаде Кыргызской Республики завершились соревнования по волейболу среди девушек в I лиге. Турнир прошел в Бишкеке и собрал команды ведущих вузов страны.

Победителем стала сборная Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева. Второе место заняли студентки Кыргызско-Турецкого университета "Манас", а бронзовые медали достались представительницам Академии Министерства внутренних дел Кыргызской Республики имени генерал-майора милиции Э. А. Алиева.

Соревнования завершились 19 марта и стали частью программы студенческих спортивных игр страны.