Как русский параатлет нашел своих в кыргызстанке и одесситах

Ледяная вода Антарктиды не прощает ошибок, но она же и стирает границы между народами. О необычном спортсмене и людях, его окружавших, - в материале "ВЭС 24".

Температура воды плюс 3 градуса, гидрокостюма нет...

Для Виталия Кочнева, бывшего спецназовца из России, потерявшего возможность ходить после травмы позвоночника, холод стал настоящим испытанием силы духа. В начале марта информационные агентства распространили новость о том, чтомеждународная ассоциация ледового плавания подтвердила рекорд: Кочнев проплыл 900 метров без гидрокостюма. Всего дистанция составляла 1 километр. Температура воды -1,9 градуса. Воздух около 3 градусов. Девятьсот метров без гидрокостюма - не просто спортивное достижение, а вызов самой природе и человеческим ограничениям.

Однако настоящим открытием экспедиции стало не физическое преодоление, а социальное. То, что происходило за спортивными рамками рекордсмена, нуждается в отдельном рассказе.

Постояльцы корабля Ocean Albatros

Корабль Ocean Albatros, ставший временным домом для экспедиции, мог превратиться в некое подобие "золотой клетки". Сотня человек обслуживания, иностранцы, чужая речь. Однако выяснилось, что общность народов Евразии шире государственных границ. Журналист и один из организаторов мероприятия Сергей Логвинов рассказал о неожиданной встрече: "На судне Ocean Albatros практически нет русскоговорящих людей в большом штате обслуживания корабля численностью в 100 человек. Говорю "практически" - потому что единицы, владеющие нашим родным языком, все-таки есть. На ресепшене, увидев наши красные шапочки с надписью RUSSIA, красивая девушка поздоровалась по-русски. Она оказалась родом из Кыргызстана. С красивым именем Мерим".

Эта встреча стала глотком воздуха. Девушка из Кыргызстана отнеслась к российскому параатлету не как к иностранцу, а как к своему. Ведь границы стран ЕАЭС в человеческом измерении весьма прозрачны. Уроженка Бишкека Мерим помогла разобраться в правилахбыта, стала своим человеком в чужом окружении.

Но еще более неожиданным стало общение с гражданами Украины. Механики Дмитро и Иван из Одессы, когда увидели человека на костылях, который опускается в ледяную воду с российским флагом, высказали поддержку россиянину.

"Эти два одессита показали, что мы можем и должны относиться друг к другу по-человечески. Потому что мы простые люди, нам делить нечего: ни газ, ни Черное море в Одессе", - уверен Сергей Логвинов.

Испытание силы духа

Если Антарктида приняла русских спортсменов с уважением, то обратная дорога прошла не столь благополучно. Аэропорт Ушуая в Аргентине встретил команду отнюдь не объятиями. Забастовки, отмены рейсов, цены на билеты, неподъемные для спортсменов. Но самым диким случаем стало отношение к инвалиду. У Виталия отобрали инвалидное кресло, заставив ждать вылета лежа на полу, пока охрана демонстративно игнорировала его потребности. Пять свободных кресел стояли рядом, но ими нельзя было воспользоваться. Это лицо той самой толерантности, о которой на Западе так любят рассуждать.

А вот Русский дом в Буэнос-Айресе принял гостей с радостью. Именно здесь, в представительстве Россотрудничества, состоялась важнейшая пресс-конференция, где спортсмен смог рассказать миру о своем достижении без искажений и цензуры. Поддержка соотечественников-эмигрантов, семейной пары из Ушуая, и официальная помощь Русского дома контрастировали с холодностью аргентинских чиновников.

Виталий Кочнев после травмы не сдался, стал мастером спорта, покорил Эльбрус и теперь Антарктиду. Ему предлагали плыть под флагом Чили, сулили льготы и поддержку. Ответ был однозначным. Позже он отметил: "У меня даже в мыслях никогда не было отказаться от российского гражданства".

Своей историей Виталий доказал, что и невозможное возможно. "Всегда бывает каждому тяжело, но главное, мечтать. Когда мечтаешь, ставишь цели себе, какие-то задачи, ты отвлекаешься, и это тебя мобилизует", - поделился спортсмен.

Единство пространства побед

История Кочнева перекликается с успехами параатлетов из стран Центральной Азии, которые доказывают, что дух соперничества и взаимовыручка объединяют весь наш регион. Казахстанские спортсмены демонстрируют высочайший класс на мировой арене. Ербол Хамитов стал паралимпийским чемпионом по биатлону, завоевав золото и бронзу на Играх в Италии, укрепляя позиции страны в зимних видах. Вместе с ним сборную представляют Александр Герлиц и Анна Грачева, демонстрируя, что инвалидность не предел для жителей степей и гор.

Кыргызстан, откуда родом та самая девушка Мерим, тоже гордится своими героями. Жалалдин Абдувалиев стал чемпионом мира по паратриатлону среди незрячих, побеждая в Испании. Гульназ Жузбаева, незрячая бегунья, защищает честь страны на лицензионных соревнованиях. Их успехи - это общий вклад в копилку человеческого духа на постсоветском пространстве. Правительство Кыргызстана установило высокие призовые за медали, понимая, что спорт объединяет нацию.

Узбекистан демонстрирует мощную школу паралимпизма, особенно в легкой атлетике и дзюдо. Бобуржон Омонов и Нурхон Курбанова известны далеко за пределами Азии. На чемпионате мира в Японии узбекские атлеты завоевали множество медалей, заняв высокое место в общем зачете. Это подтверждает, что внимание к людям с ограниченными возможностями в регионе растет. Даже Таджикистан, несмотря на отсутствие медалей на последних Азиатских играх, отправляет своих представителей, таких как Бахтиер Донаеров и Фарзона Гуломова, заявляя о праве на участие в большом спорте.

Все эти люди - часть одного культурного кода. Часто мы понимаем друг друга без слов и готовы прийти на помощь, как Мерим поняла и обратилась к российскому пловцу на его языке. Когда казахский биатлонист берет золото, а русский параатлет участвует в заплывев Антарктиде, они делают одно дело - показывают силу характера, воспитанного в наших странах.

Лед тает, братство остается

Виталий Кочнев не собирается останавливаться. В планах новый рекорд - миля в Антарктиде и переправа через Рио-де-ла-Плата. Он знает, что мозг - главный враг, который предлагает сдаться, но он не привык уступать. Его путь через Аргентину, Эфиопию и Пекин домой был сложным, но он вернулся с победой.

Антарктида открыта для всех, кто имеет смелость войти в ледяную воду, но особенно тепло она приняла тех, кто несет в себе память об общем прошлом и веру в единое будущее. Рекорды рано или поздно будут побиты, но чувство локтя, проявленное на краю света, останется главным итогом экспедиции. Мы разные, но все же едины. И это важнее любых рекордов Книги Гиннесса.