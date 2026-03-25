Не так страшен атом, как проблемы с энергетикой

Современный мир стоит перед сложной дилеммой: как обеспечить растущую экономику надежной энергией и при этом спасти планету от последствий изменения климата? 23 марта 2026 года Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова стал площадкой для поиска ответов на вопросы о будущем энергетики. Представительство госкорпорации "Росатом" в Кыргызской Республике организовало в университете специальный показ документального фильма Оливера Стоуна "Атом" и просветительскую викторину для студентов.

Большинство людей восприимчивы к стереотипам вокруг атомной энергетики. Картина трехкратного обладателя премии "Оскар" Оливера Стоуна бросает вызов существующим страхам в обществе. В своем документальном фильме режиссер выступает за использование ядерной энергии как главного средства декарбонизации и обеспечения глобальной энергетической безопасности в мире. Для Кыргызстана, страны с уникальной природой и растущими мощностями в сфере энергетики, этот разговор актуален как никогда. Как отметил в своем обращении к студентам генеральный директор представительства ГК "Росатом" в Кыргызстане Дмитрий Константинов, переход к углеродно-нейтральному балансу требует комплексных решений во всей энергетической сфере страны.

"Для обеспечения энергетической безопасности страны необходим надежный фундамент, такой как, например, атомная энергетика. В отличие от солнечной, ветровой и гидроэнергетики, которые зависят от климатических и погодных изменений, АЭС гарантирует базовую, бесперебойную мощность. Работа атомной станции в связке с ГЭС позволит снизить нагрузку на гидроэлектростанции в маловодные периоды, сохраняя запасы воды в водохранилищах. Именно сочетание стабильной атомной генерации и возобновляемых источников энергии создает оптимальный энергетический баланс, способный обеспечить страну чистой энергией на десятилетия вперед", - подчеркнул Дмитрий Константинов.

Мероприятие завершилось интеллектуальной игрой в формате "Atomic Quiz", где студенты продемонстрировали свои знания в вопросах чистой энергии, в том числе активно обсуждались аддитивные технологии.

Квиз, подготовленный на основе материалов АНО "Информационный центр атомной отрасли", представил собой интерактивный образовательный формат, ориентированный на знакомство участников с широким спектром деятельности госкорпорации "Росатом" в Кыргызстане.

Встреча со студентами и показ фильма "Атом" подтвердили, что будущие инженеры и энергетики страны готовы к конструктивному диалогу. Молодые люди продемонстрировали способность критически оценивать стереотипы и обсуждать развитие энергетической отрасли через призму науки и реальной экологической ответственности.