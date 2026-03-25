В Бишкеке открылись первые молодежные Дельфийские игры стран ШОС

Бишкек принял первые молодежные Дельфийские игры стран-членов ШОС, став на время поистине храмом искусства и мастерства. Официальная церемония их открытия состоялась вчера в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова и была просто потрясающей – дружественной, яркой и торжественной.

На ней присутствовали заместитель кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов, послы стран-членов ШОС, мэр Бишкека, советник секретариата ШОС, директор международного Дельфийского комитета, председатель Дельфийского комитета КР, представители государственных и общественных кругов. И, конечно, виновники торжества. В этом уникальном проекте принимают участие 700 человек из которых 300 международных - из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Китая, Индии, Пакистана, Ирана, Беларуси, России и 400 участников – от Кыргызстана. Гостей приветствовали лучшие музыкальные и танцевальные коллективы страны, победители Дельфийских игр прошлых лет из Кыргызстана, показавшие высочайший профессионализм исполнения на фортепиано, скрипке, гитаре.

Еще большую значимость этому мероприятию придало приветствие участникам Игр президента Кыргызстана Садыра Жапарова, которое зачитал Эдиль Байсалов. Президент отметил, что проведение Игр такого масштаба позиционирует Кыргызстан как центр культурного многообразия и исторического наследия стран-членов ШОС. Дельфийское движение объединяет молодежь из разных стран и призвано укрепить культурные связи и раскрыть новые таланты среди молодежи стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства пожелал участникам удачи, вдохновения и заслуженных побед. На церемонии также было зачитано обращение Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева.

По словам Эдиля Байсалова, "проведение Дельфийских игр государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке подчеркивает активную роль нашей страны и столицы в гуманитарном сотрудничестве в рамках ШОС и демонстрирует нашу приверженность развитию межкультурного диалога и партнерства. Эти Игры, как один из крупнейших форумов искусства и творчества, должны стать важной площадкой для сохранения и популяризации национальных культур, а также для демонстрации талантов молодых исполнителей стран ШОС. Пусть атмосфера праздника, царящая здесь, поможет всем участникам реализовать смелые планы, сделать мечты реальностью и отлично выступить на соревнованиях".

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев подчеркнул, что для столицы большая честь принимать столь масштабное международное культурное событие, объединяющее молодых талантов, деятелей искусства и представителей разных стран. "Дельфийские игры - это территория искусства, где раскрываются таланты, рождаются новые идеи и укрепляется дружба между народами. Через творчество мы лучше понимаем друг друга и учимся уважать культурное многообразие.

Сегодня мы выходим на новый уровень - проводим Игры под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. Бишкек последовательно реализует культурную политику, направленную на поддержку молодежи, развитие творческого потенциала и расширение международного культурного взаимодействия. Уверен, что эти Игры станут важным шагом в укреплении гуманитарных связей, объединят молодежь стран ШОС и откроют новые возможности для сотрудничества", - подчеркнул Джунушалиев.

Игры проводятся впервые под эгидой ШОС, которая отмечает в этом году свой 25-летний юбилей. Первые молодежные Дельфийские игры ШОС - это не просто творческий конкурс, а настоящий культурный форум, который, как отмечалось и гостями торжества, и участниками, укрепит международные связи и расширит дружеское взаимодействие между молодыми людьми разных государств.

Дельфийские игры будут проходить в течение нескольких дней по 28 марта и включают восемь конкурсных направлений: фортепиано, изобразительное искусство, народное и эстрадное вокальное искусство, народные танцы, диджеинг, исполнение на народных инструментах, а также декоративно-прикладное творчество.

В сфере творчества Дельфийские игры занимают место, аналогичное позиции Олимпийских в спорте. Этот уникальный проект развивается как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов, самореализации молодежи в художественной, музыкальной и в других областях, воспитания подрастающего поколения. К настоящему моменту проведено более 100 всемирных, международных и национальных Дельфийских игр. Исследования показывают, что они стали заметным явлением в международных отношениях.

Из истории Дельфийских игр

Дельфийские игры - это соревнования по дисциплинам художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества. Они ведут свою историю от Пифийских игр, проходивших в Древней Греции. Пифийские игры в Дельфах у подножья горы Парнас проводились в честь бога Аполлона. Согласно мифам, он победил дракона Пифона. В честь этой победы Аполлон учредил Дельфийский оракул и новые состязания. Документально история игр прослеживается с 582 года до н. э.

Пифийские игры проводились в год, предшествующий Олимпийским. Вместе с ними их и запретил последний правитель единой Римской империи Феодосий I в 394 году н. э.

По инициативе французского барона Пьера де Кубертена с V летних Олимпийских игр возобновились и художественные состязания. Подобные конкурсы проходили на соревнованиях с 1912 по 1948 год. Однако, несмотря на популярность, фестивали больше не устраивали из-за проблем с финансированием. Работа по возрождению Дельфийских игр началась в 1970-е годы в СССР и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодежных организаций.