Кыргызстан начал поставки свежей моркови в Пермский край

- Светлана Лаптева
Пермское краевое управление Россельхознадзора разрешило ввоз первой партии свежей моркови из Кыргызстана весом 20,7 тонны. По данным ведомства, в аналогичный период прошлого года поставки данной продукции из республики в Пермский край не фиксировались. Сотрудники управления совместно со специалистами Всероссийского научно-исследовательского института карантина растений проверили сопроводительные документы и провели лабораторную экспертизу образцов. Продукция имеет фитосанитарный сертификат, и по итогам контроля нарушений или карантинных организмов обнаружено не было.

Согласно данным Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, за 2025 год внешнеторговый оборот агропромышленного сектора республики увеличился на 22% по сравнению с 2024 годом. Общий объем оборота составил 186 138,4 млн сомов, что эквивалентно 2 131,2 млн долларов США. Экспорт сельскохозяйственной и перерабатывающей продукции по итогам прошлого года достиг 33 021,3 млн сомов, из которых 7 045 млн сомов пришлось на продукцию растениеводства.

В структуре экспорта овощей значительное место занимает морковь. В 2025 году общий объем ее поставок на внешние рынки составил 8 405 тонн. Основными направлениями стали шесть стран, среди которых лидирует Россия с показателем 4 546 тонн. Далее следуют Узбекистан (2 610 тонн), Таджикистан (849 тонн), Монголия (353 тонны), Казахстан (38 тонн) и Армения (8 тонн).

С начала 2026 года экспорт моркови уже достиг 1 013 тонн. Из этого объема 902 тонны направлены в Российскую Федерацию и 111 тонн в Республику Казахстан. Вся экспортируемая продукция сопровождается необходимыми товаросопроводительными и фитосанитарными документами. Оформление и контроль осуществляются уполномоченным государственным органом в полном соответствии с требованиями стран-импортеров. Это обеспечивает беспрепятственный доступ кыргызской сельхозпродукции на рынки России и других стран ЕАЭС.


Россия, сельское хозяйство, Кыргызстан
