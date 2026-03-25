Руслан Балтабаев назначен замминистра Минвосельхоза Кыргызстана

Балтабаев Рустам Кодиржонович назначен заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики. Рустам Балтабаев известен как опытный руководитель в агропромышленном комплексе.

Ранее он работал исполнительным директором Ассоциации развития агропромышленного комплекса Кыргызской Республики, реализуя ряд значимых проектов, направленных на развитие отрасли.

В новой должности он будет курировать направления переработки, органического производства и экспорта. Ожидается, что Рустамжан Кодиржонович внесет значительный вклад в поддержку фермеров и укрепление продовольственной безопасности страны.