В Бишкеке подписаны соглашения о восстановлении лесов на площади 2500 га

- Светлана Лаптева
В Бишкеке состоялась официальная церемония подписания грантовых соглашений, направленных на масштабное лесовосстановление в рамках регионального проекта "АДАПТ". В мероприятии приняли участие заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Муратбек Дуйшеев и заместитель директора Лесной службы при МЧС Тынчтыкбек Садыров. Основная цель инициативы заключается в устойчивом управлении природными ресурсами и реабилитации деградированных территорий республики.

Проект предусматривает проведение восстановительных работ на площади 2500 гектаров по всей стране. Планируется не только высадка новых лесных массивов, но и создание условий для естественного возобновления экосистем. Реализация данных мер позволит значительно улучшить экологическую обстановку в регионах и повысить уровень жизни местных сообществ, чье благополучие напрямую зависит от состояния пастбищ и лесных угодий.

Подписанные соглашения полностью соответствуют национальной кампании "Жашыл мурас", инициированной Президентом Садыром Жапаровым. В рамках этой глобальной инициативы в Кыргызстане планомерно расширяются зеленые зоны и внедряются современные методы защиты биоразнообразия. Проект "АДАПТ" станет важным звеном в обеспечении долгосрочной экологической устойчивости государства.

Помимо восстановления лесного фонда, программа нацелена на решение социально-экономических задач в сельской местности. Эффективное управление природными активами поможет предотвратить дальнейшую деградацию земель и создаст базу для устойчивого развития регионов. Специалисты профильных ведомств подчеркнули, что внедрение данных грантовых механизмов является ключевым шагом в адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям.


Гослесхоз, Бишкек
Сейчас читают
