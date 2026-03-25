Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 100.27 - 101.17

Минсельхоз поддержал внедрение страховых выплат для животноводов КР

75  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Эрлист Акунбеков провел встречу с делегацией фонда InsuResilience Solutions Fund (ISF). Главной темой обсуждения стало внедрение механизмов агрострахования для защиты животноводов от погодных аномалий. Глава ведомства подчеркнул, что страхование скота является критически важной мерой поддержки, позволяющей фермерам получать компенсации при гибели поголовья из-за неблагоприятных природных условий.

Проект по субсидированию индексного страхования уже реализуется с 2025 года в Ак-Талинском и Ат-Башинском районах Нарынской области. Данная инициатива осуществляется фондом ISF совместно со Всемирной продовольственной программой ООН. В ходе переговоров стороны договорились продолжить активное внедрение этих инструментов в сельскохозяйственный сектор республики.

По итогам встречи достигнута договоренность о детальном ознакомлении с результатами пилотных проектов в Нарыне для их последующего масштабирования на другие регионы страны. Эрлист Акунбеков отметил, что развитие агрострахования поможет снизить финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей и обеспечит продовольственную безопасность в условиях меняющегося климата.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457028
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, страхование, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  