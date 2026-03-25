Минсельхоз поддержал внедрение страховых выплат для животноводов КР

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Эрлист Акунбеков провел встречу с делегацией фонда InsuResilience Solutions Fund (ISF). Главной темой обсуждения стало внедрение механизмов агрострахования для защиты животноводов от погодных аномалий. Глава ведомства подчеркнул, что страхование скота является критически важной мерой поддержки, позволяющей фермерам получать компенсации при гибели поголовья из-за неблагоприятных природных условий.

Проект по субсидированию индексного страхования уже реализуется с 2025 года в Ак-Талинском и Ат-Башинском районах Нарынской области. Данная инициатива осуществляется фондом ISF совместно со Всемирной продовольственной программой ООН. В ходе переговоров стороны договорились продолжить активное внедрение этих инструментов в сельскохозяйственный сектор республики.

По итогам встречи достигнута договоренность о детальном ознакомлении с результатами пилотных проектов в Нарыне для их последующего масштабирования на другие регионы страны. Эрлист Акунбеков отметил, что развитие агрострахования поможет снизить финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей и обеспечит продовольственную безопасность в условиях меняющегося климата.