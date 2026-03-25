Национальная футбольная академия КР получила статус Академии талантов ФИФА

В столице Кыргызстана состоялась торжественная церемония присвоения Национальной футбольной академии престижного статуса Академии талантов ФИФА. Это событие стало итогом системного взаимодействия между Кыргызским футбольным союзом и Международной федерацией футбола.

В 2023 году Кыргызстан вошел в число пилотных стран программы ФИФА по развитию талантов, что дало старт глубокой модернизации системы подготовки молодых игроков. Официальное вручение статуса прошло 24 марта при участии руководства КФС, делегатов ФИФА, воспитанников академии и их семей. Символическую табличку передал руководитель программы высоких достижений ФИФА Ульф Шотт первому вице-президенту КФС Нурдину Букуеву. Почетными гостями мероприятия стали легендарный обладатель "Золотого мяча" Христо Стоичков и чемпионка мира Клаудия Сорноса.

С историческим достижением спортивное сообщество страны поздравил президент ФИФА Джанни Инфантино. На сегодняшний день Национальная футбольная академия Кыргызстана входит в число всего 14 учреждений мира, обладающих подобным статусом, и в десятку лучших в азиатском регионе. Эксперты ФИФА выделили кыргызстанскую академию как одну из самых перспективных среди 54 аналогичных центров по всему миру.

Сейчас в академии под руководством местных и иностранных специалистов проходят обучение 87 юных футболистов. Кыргызский футбольный союз намерен и дальше совершенствовать систему поиска талантов, расширять международную практику для молодежи и повышать уровень квалификации тренерского состава в рамках глобальной программы ФИФА.