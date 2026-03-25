Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 100.27 - 101.17

Национальная футбольная академия КР получила статус Академии талантов ФИФА

350  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице Кыргызстана состоялась торжественная церемония присвоения Национальной футбольной академии престижного статуса Академии талантов ФИФА. Это событие стало итогом системного взаимодействия между Кыргызским футбольным союзом и Международной федерацией футбола.

В 2023 году Кыргызстан вошел в число пилотных стран программы ФИФА по развитию талантов, что дало старт глубокой модернизации системы подготовки молодых игроков. Официальное вручение статуса прошло 24 марта при участии руководства КФС, делегатов ФИФА, воспитанников академии и их семей. Символическую табличку передал руководитель программы высоких достижений ФИФА Ульф Шотт первому вице-президенту КФС Нурдину Букуеву. Почетными гостями мероприятия стали легендарный обладатель "Золотого мяча" Христо Стоичков и чемпионка мира Клаудия Сорноса.

С историческим достижением спортивное сообщество страны поздравил президент ФИФА Джанни Инфантино. На сегодняшний день Национальная футбольная академия Кыргызстана входит в число всего 14 учреждений мира, обладающих подобным статусом, и в десятку лучших в азиатском регионе. Эксперты ФИФА выделили кыргызстанскую академию как одну из самых перспективных среди 54 аналогичных центров по всему миру.

Сейчас в академии под руководством местных и иностранных специалистов проходят обучение 87 юных футболистов. Кыргызский футбольный союз намерен и дальше совершенствовать систему поиска талантов, расширять международную практику для молодежи и повышать уровень квалификации тренерского состава в рамках глобальной программы ФИФА.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457036
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  