Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 100.27 - 101.17

Житель Кеминского района задержан за хранение оружия и наркотиков

251  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кеминском районе Чуйской области задержан 55-летний мужчина, у которого при обыске обнаружили наркотики, огнестрельное оружие и боеприпасы.

По данным пресс-службы ГУВД региона, 19 февраля 2026 года сотрудники ОВД Токмока провели неотложный обыск по месту временного проживания гражданина Д.Н. в селе Торт-Куль.

В ходе следственных действий изъяты вещества растительного происхождения со специфическим запахом, а также винтовка с глушителем и прицелом, два гладкоствольных ружья и более 200 патронов различного калибра, которые хранились без разрешительных документов.

Согласно заключению экспертов, изъятые вещества являются наркотическими средствами: каннабис (марихуана) массой 281,328 г, а также гашиш массой 0,4781 г и 0,4440 г.

Кроме того, установлено, что винтовка является нарезным огнестрельным оружием модели ТОЗ-17 калибра 5,6 мм. Одно из ружей - гладкоствольное оружие 12 калибра модели "ИЖ-18М", второе гладкоствольное оружие 20 калибра. Боеприпасы признаны заводского изготовления, технически исправны и пригодны к использованию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 267 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и 283 (незаконное изготовление наркотических средств без цели сбыта) УК Кыргызской Республики.

Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

Теги:
задержание, наркотики, оружие, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  