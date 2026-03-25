Житель Кеминского района задержан за хранение оружия и наркотиков

В Кеминском районе Чуйской области задержан 55-летний мужчина, у которого при обыске обнаружили наркотики, огнестрельное оружие и боеприпасы.

По данным пресс-службы ГУВД региона, 19 февраля 2026 года сотрудники ОВД Токмока провели неотложный обыск по месту временного проживания гражданина Д.Н. в селе Торт-Куль.

В ходе следственных действий изъяты вещества растительного происхождения со специфическим запахом, а также винтовка с глушителем и прицелом, два гладкоствольных ружья и более 200 патронов различного калибра, которые хранились без разрешительных документов.

Согласно заключению экспертов, изъятые вещества являются наркотическими средствами: каннабис (марихуана) массой 281,328 г, а также гашиш массой 0,4781 г и 0,4440 г.

Кроме того, установлено, что винтовка является нарезным огнестрельным оружием модели ТОЗ-17 калибра 5,6 мм. Одно из ружей - гладкоствольное оружие 12 калибра модели "ИЖ-18М", второе гладкоствольное оружие 20 калибра. Боеприпасы признаны заводского изготовления, технически исправны и пригодны к использованию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 267 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и 283 (незаконное изготовление наркотических средств без цели сбыта) УК Кыргызской Республики.

Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.