Мохамед Салах официально покинет "Ливерпуль" в конце сезона

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах покинет клуб по завершении текущего сезона, завершив девятилетний период выступлений на "Энфилде". За это время египетский форвард стал третьим бомбардиром в истории команды и выиграл все ключевые трофеи.

33-летний футболист провел за английский клуб 435 матчей и забил 255 голов. В составе "Ливерпуля" он дважды выиграл чемпионат Англии, стал победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии, Кубка английской лиги и клубного чемпионата мира.

Сообщается, что решение об уходе последовало после снижения результативности в нынешнем сезоне, а также на фоне конфликта с главным тренером команды Арне Слотом. При этом клуб и игрок подчеркнули взаимное уважение в прощальных заявлениях.

Уход Салаха означает завершение целой эпохи для "Ливерпуля". Руководству клуба предстоит перестройка атакующей линии и поиск нового лидера.

Интерес к нападающему проявляют клубы из Саудовской Аравии, MLS, а также европейские гранды, включая "Пари Сен-Жермен" и мадридский "Реал". Решение о месте продолжения карьеры пока не принято.