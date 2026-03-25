Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 100.27 - 101.17

Мохамед Салах официально покинет "Ливерпуль" в конце сезона

317  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах покинет клуб по завершении текущего сезона, завершив девятилетний период выступлений на "Энфилде". За это время египетский форвард стал третьим бомбардиром в истории команды и выиграл все ключевые трофеи.

33-летний футболист провел за английский клуб 435 матчей и забил 255 голов. В составе "Ливерпуля" он дважды выиграл чемпионат Англии, стал победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии, Кубка английской лиги и клубного чемпионата мира.

Сообщается, что решение об уходе последовало после снижения результативности в нынешнем сезоне, а также на фоне конфликта с главным тренером команды Арне Слотом. При этом клуб и игрок подчеркнули взаимное уважение в прощальных заявлениях.

Уход Салаха означает завершение целой эпохи для "Ливерпуля". Руководству клуба предстоит перестройка атакующей линии и поиск нового лидера.

Интерес к нападающему проявляют клубы из Саудовской Аравии, MLS, а также европейские гранды, включая "Пари Сен-Жермен" и мадридский "Реал". Решение о месте продолжения карьеры пока не принято.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457038
Теги:
Великобритания, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  