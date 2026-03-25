Глава Минсельхоза поручил изолировать животных в селе Эмгекчил

- Карыпбай кызы Толгонай
Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков в ходе рабочей поездки в Нарынскую область посетил животноводческие хозяйства села Эмгекчил и ознакомился с текущей эпизоотической ситуацией.

Во время встречи с местными жителями были озвучены актуальные проблемы в сфере животноводства, в том числе вопросы, связанные с профилактикой и контролем заболеваний скота. По итогам обсуждения министр сделал строгое предупреждение о необходимости незамедлительной изоляции больных животных и недопущения распространения инфекций.

Эрлист Акунбеков подчеркнул, что любые случаи заболеваний должны оперативно фиксироваться и находиться под контролем ветеринарных специалистов. В этой связи местным ветеринарным службам поручено усилить разъяснительную работу среди населения, своевременно реагировать на обращения граждан и принимать необходимые меры для стабилизации ситуации на местах.


Теги:
Минсельхоз, Нарынская область, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


