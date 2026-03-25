Лучший бомбардир в истории "Атлетико" Антуан Гризманн уезжает в США

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн покинет клуб по окончании сезона и продолжит карьеру в американской команде "Орландо Сити". Француз подпишет двухлетний контракт с опцией продления еще на один год.

35-летний футболист уходит из "Атлетико" в статусе лучшего бомбардира в истории клуба. На его счету 211 голов в 488 матчах. В разные годы он также выступал за "Реал Сосьедад" и "Барселону".

В "Орландо Сити" назвали подписание Гризманна знаковым событием для клуба и всей MLS. Ожидается, что переход усилит команду и повысит интерес к чемпионату.

Несмотря на подтвержденный трансфер, Гризманн намерен полностью сосредоточиться на завершении сезона с "Атлетико", который продолжает борьбу за трофеи. Чемпион мира 2018 года присоединится к новому клубу летом 2026 года.


Теги:
футбол, Испания
