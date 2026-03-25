В Караколе в августе запустят станцию очистки сточных вод

В Караколе в августе 2026 года планируют ввести в эксплуатацию современную станцию очистки канализационных вод, строительство которой ведётся при поддержке Азиатского банка развития. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Каракола.

По ее данным, проект направлен на улучшение экологической ситуации, повышение качества городской инфраструктуры и создание безопасных условий для жителей.

На первом этапе мощность станции составит 12 тысяч кубометров в сутки, что позволит обслуживать около 75 тысяч человек. Второй этап запланирован на 2027 год. Мощность увеличится до 24 тысяч кубометров в сутки, а охват населения достигнет 150 тысяч человек при полном подключении к системе канализации.

В настоящее время завершены основные строительные работы, включая возведение аэротенков, отстойников, песколовок и других объектов. Также построено административное здание с лабораторией.

Пусконаладочные работы запланированы на май, а полная сдача объекта ожидается в августе.

Сейчас к централизованной канализации в Караколе подключено лишь 35–40% объектов. После завершения проекта муниципальное предприятие "Горводоканал" планирует довести этот показатель до 100%.

Кроме того, в городе уже завершено расширение 12,7 километра канализационных сетей, что позволит подключить новые районы.

Ожидается, что реализация проекта значительно улучшит санитарное состояние города и экологию.