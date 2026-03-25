Бишкек и Лондон договорились активизировать взаимные визиты

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев принял чрезвычайного и полномочного посла Великобритании в КР Николаса Боулера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили итоги визита главы МИД Кыргызстана в Лондон, состоявшегося в феврале, а также механизмы реализации достигнутых договорённостей.

Кулубаев отметил, что визит заложил прочную основу для дальнейшего сотрудничества, и подчеркнул необходимость перехода к практической реализации совместных инициатив.

Особое внимание на встрече уделено вопросам торгово-экономического взаимодействия и привлечения инвестиций, в том числе в горнодобывающую отрасль.

Стороны договорились расширять практику взаимных визитов, включая обмен правительственными делегациями и организацию бизнес-миссий. Также обсуждены контакты между Жогорку Кенешем и парламентом Великобритании, в том числе обмен визитами парламентариев.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и выразили заинтересованность в скорейшем установлении мира в регионе.

По итогам переговоров подтверждена готовность к дальнейшему развитию сотрудничества и поддержанию регулярных контактов.