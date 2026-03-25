"Манчестер Юнайтед" построит новый стадион за 2 млрд евро

"Манчестер Юнайтед" представил обновленный план строительства нового стадиона вместимостью 100 тысяч зрителей. Проект, получивший рабочее название Wembley of the North, будет полностью профинансирован за счет частных инвестиций.

В клубе заявили, что государственные средства на возведение арены привлекаться не будут. Ранее совладелец команды Джим Рэтклифф допускал возможность поддержки со стороны властей, однако теперь руководство подтвердило исключительно частное финансирование проекта.

При этом клуб рассчитывает на помощь правительства в развитии транспортной инфраструктуры вокруг будущего стадиона. В "Манчестер Юнайтед" подчеркнули, что улучшение логистики необходимо для полноценной работы арены и развития прилегающей территории.

Строительство стадиона планируется завершить в течение четырех–пяти лет после начала работ. Однако подготовительный этап, включающий приобретение земли, получение разрешений и привлечение инвестиций, может занять еще один-два года.