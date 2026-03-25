Масштабная инспекция ветеринарных аптек в Кыргызстане не выявила нарушений

- Алина Мамаева
Специалисты Службы ветеринарного и фитосанитарного контроля завершили комплексный мониторинг торговых точек по всей республике. Проверки охватили ветеринарные аптеки и магазины во всех регионах страны, включая крупные рынки Бишкека. Основной целью рейдов была проверка соблюдения установленных норм хранения и реализации медикаментов для животных.

Инспекция показала, что предприниматели строго придерживаются действующих регламентов и стандартов. Проверка подтвердила безопасность представленной продукции и наличие необходимых условий для поддержания качества лекарственных средств. Случаев продажи препаратов с нарушением температурного режима или иных правил торговли зафиксировано не было.

Помимо контроля текущей деятельности, представители ведомства уделили внимание просветительской работе. С сотрудниками аптек провели разъяснительные беседы по нормам законодательства Кыргызстана и актуальным требованиям ЕАЭС в сфере ветеринарии. Владельцы торговых точек получили профессиональные консультации по вопросам правильного оформления документации и лицензирования.

В профильной службе при Министерстве сельского хозяйства отметили, что такие контрольные мероприятия станут регулярными. Системный надзор за рынком ветеринарных препаратов поможет защитить потребителей от покупки некачественной продукции и обеспечит эпизоотическое благополучие во всех областях республики.


ветеринария, Кыргызстан
