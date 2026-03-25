Бесплатную замену прав в Кыргызстане завершат 31 марта

Срок бесплатной замены бессрочных водительских удостоверений истекает 31 марта. Об этом сообщает Государственный центр регистрации транспортных средств и водительского состава при Управлении делами президента КР.

С 1 апреля стоимость замены удостоверения составит 1 389 сомов. При этом граждане смогут обменять документ без медицинской справки по форме 083 до 31 декабря.

По данным учреждения "Унаа", в рамках акции по бесплатной замене по стране обновлено более 335 тысяч водительских удостоверений.

Ранее, осенью прошлого года, было объявлено об отмене бессрочных водительских удостоверений и введении новых документов сроком на 10 лет. Удостоверения, выданные в период с 2009 по 2012 годы, будут действительны до 2027 года.

Изначально для замены бессрочных удостоверений требовалось прохождение медицинского осмотра. Это привело к образованию длинных очередей в медицинских учреждениях, после чего требование было отменено.