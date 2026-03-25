Выставка эбру с участием мастера ЮНЕСКО пройдет в Бишкеке

В Бишкеке с 31 марта по 3 апреля пройдет выставка искусства эбру, организованная фондом "Эбристан" при поддержке посольства Турции.

Экспозиция развернется в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. В рамках выставки будут представлены работы мастеров, а также пройдут живые демонстрации техники эбру.

Почетным гостем станет один из ведущих мастеров эбру, обладатель звания ЮНЕСКО "Живое человеческое сокровище" Хикмет Барутчугил. Его ученица, кыргызская художница Мухлиса Имамова, также представит свои работы и продолжит популяризацию искусства эбру в стране.

В программе запланированы создание флагов Турции и Кыргызстана в технике эбру, а также изображение цветка Айгүл символа Баткенской области. Посетители смогут наблюдать процесс создания работ и познакомиться с особенностями этого искусства.

Организаторы отмечают, что эбру, как часть культурного наследия прошедшего путь от Центральной Азии до Анатолии, символизирует связь традиций и современности, а сама выставка направлена на укрепление культурных связей между Кыргызстаном и Турцией.

Открытие выставки состоится 31 марта в 15:00.