Глава Минприроды Акыл Токтобаев принял участие в масштабном озеленении Оша

В городе Ош в целях улучшения экологической ситуации и расширения зеленых зон проводится крупное мероприятие по посадке саженцев. В мероприятии принял участие министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Акыл Токтобаев. В рамках проекта реализуется эскизный проект по экологическому восстановлению и озеленению территории кладбища Хахлова в городе Ош. На этой территории муниципальным предприятием "Комбинат озеленительного хозяйства" было высажено в общей сложности 1300 штук саженцев.

Все саженцы были выращены в местном питомнике. В ходе мероприятия были посажены 6 видов деревьев, в том числе саженцы березы, аронии, каштана, багряника и ясеня. Как отметил директор предприятия по озеленению города Ош А. Советбек уулу, эта инициатива внесет большой вклад в улучшение экологической ситуации города и увеличение зеленых зон.