Стоматолог Туратбек Бакиров: Здоровье зубов влияет на весь организм

Здоровье зубов напрямую связано с состоянием всего организма, однако многие по-прежнему воспринимают уход за полостью рта как второстепенную задачу. Между тем плохое пережёвывание пищи, развитие бактерий и воспалительные процессы могут приводить к серьёзным проблемам с желудком и другими органами. О том, как правильно ухаживать за зубами, какие ошибки допускают пациенты и почему важно начинать заботу о полости рта с детства, нашему изданию VB.KG рассказал врач-стоматолог Туратбек Бакиров.

- Туратбек Женишбекович сегодня часто говорят о связи зубов и общего здоровья. Насколько это действительно важно?

- Это не просто важно - это основа. Состояние зубов напрямую влияет на работу всего организма. Если у человека проблемы с зубами, он не может полноценно пережёвывать пищу. В результате она поступает в желудок плохо измельчённой, что создаёт дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Со временем это может приводить к заболеваниям желудка и других органов.

Кроме того, в полости рта при кариесе активно размножаются бактерии. Они могут попадать в организм и провоцировать воспалительные процессы. Поэтому здоровье зубов -это не только про улыбку, но и про общее состояние организма.

- Какие основные правила ухода за зубами вы бы выделили?

- Всё начинается с базовой гигиены. Чистить зубы нужно два раза в день утром и вечером не менее двух минут. Важно не просто "почистить", а делать это правильно: использовать круговые и выметающие движения, уделять внимание всем поверхностям зубов.

После каждого приёма пищи, особенно если это сладкое, желательно прополоскать рот. Это помогает уменьшить количество бактерий и снизить риск развития кариеса.

Также важно регулярно посещать стоматолога, даже если ничего не беспокоит. Профилактика всегда проще и дешевле лечения.

- Какие продукты наиболее вредны для зубов?

- В первую очередь сладости и газированные напитки. Они создают кислую среду, в которой активно развиваются бактерии, разрушающие эмаль.

Также стоит осторожно относиться к очень твёрдой пище, например, привычке грызть орехи или семечки. Это может привести к микротрещинам и повреждению зубов.

Отдельно отмечу: не рекомендуется употреблять сладкое перед сном. В ночное время снижается слюноотделение, и зубы становятся более уязвимыми.

- Насколько питание влияет на состояние зубов?

- Влияние огромное. Для здоровья зубов необходимы кальций и витамины. К сожалению, сегодня качество продуктов не всегда соответствует ожиданиям, поэтому важно следить за рационом и по возможности отдавать предпочтение натуральной пище.

Если организм недополучает необходимые микроэлементы, это отражается и на состоянии зубов, и на состоянии дёсен.

- Когда нужно начинать ухаживать за зубами ребёнка?

-С самого раннего возраста. Многие родители недооценивают значение молочных зубов, считая, что они временные. Это ошибка.

Молочные зубы формируют правильный прикус и "держат" место для постоянных. Если удалить их раньше времени, это может привести к деформации зубного ряда, постоянные зубы будут расти неровно.

Поэтому уход за зубами должен начинаться с первых лет жизни ребёнка, и родители должны внимательно следить за этим процессом.

-Есть ли особенности ухода за зубами у женщин в период беременности?

-Да, и довольно серьёзные. Во время беременности организм женщины работает с повышенной нагрузкой, и часть витаминов и минералов уходит на развитие ребёнка. Это может отражаться на состоянии зубов и дёсен.

Поэтому важно подготовиться заранее, пролечить зубы ещё до беременности. В период вынашивания ребёнка не все стоматологические процедуры допустимы, особенно если есть угроза.

- Как правильно выбирать средства для ухода за зубами?

- Сейчас на рынке представлен широкий выбор. Если есть проблемы, например кровоточивость дёсен, лучше использовать лечебные пасты.

Щётка должна быть средней жёсткости слишком жёсткая травмирует дёсны, слишком мягкая не даёт достаточного эффекта.

Отбеливающие пасты не подходят для ежедневного использования они могут истончать эмаль и повышать чувствительность зубов.

Дополнительно можно использовать полоскания, в том числе солевым раствором - это простое и эффективное средство.

- Изменилось ли отношение людей к здоровью зубов?

- Да, и это заметно. Если раньше пациенты часто приходили уже с серьёзными, запущенными проблемами, то сейчас всё больше людей обращаются вовремя.

Родители стали внимательнее относиться к детям, чаще приводят их на осмотры. Это положительная тенденция.

- На что пациент должен обращать внимание в стоматологической клинике?

-На соблюдение санитарных норм. В кабинете должно быть чисто, врач обязан работать в перчатках, инструменты должны быть стерильными. Пациенты имеют полное право требовать соблюдения этих правил, поскольку существует риск передачи инфекций, включая гепатит B и C.

- И напоследок главный совет?

- Я бы сказала так: относитесь к зубам не как к чему-то второстепенному. Это часть общего здоровья, и проблемы здесь редко остаются только в полости рта.

Важно не ждать боли и не лечить "по факту", а выстроить систему: регулярный уход, контроль у врача и внимательное отношение к своему состоянию. Если появляется дискомфорт лучше сразу обратиться к специалисту, а не откладывать.

Формировать эти привычки нужно с детства. Если человек с раннего возраста понимает, что уход за зубами - это норма, во взрослом возрасте у него гораздо меньше серьёзных проблем.

В итоге всё сводится к простому принципу: чем раньше начинаешь следить за здоровьем зубов, тем меньше вмешательств потребуется в будущем.