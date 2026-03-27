В Бишкеке дали старт большой стройке новой российско-кыргызской школы

В столице прошла торжественная церемония, ознаменовавшая начало монолитных работ на площадке будущей общеобразовательной школы. Проект реализуется в рамках масштабного межправительственного соглашения между Россией и Кыргызстаном. В заливке первого бетона приняли участие посол РФ Сергей Вакунов, заместитель главы Кабинета министров КР Эдиль Байсалов, а также представители профильных министерств и строительных организаций.

В своем выступлении российский дипломат подчеркнул, что возведение совместных образовательных учреждений стало одним из ключевых векторов стратегического партнерства двух стран. Проект по созданию девяти русскоязычных школ в республике уже перешел в активную фазу, а первые объекты, включая бишкекскую школу, планируется сдать в эксплуатацию в 2027 году. "Это будут современные образовательные учреждения, оснащенные всем необходимым для качественного обучения, воспитания и всестороннего развития подрастающего поколения", - заявил Сергей Вакунов.

Особое внимание уделено кадровому вопросу. В новых школах будут работать как российские, так и кыргызские педагоги, прошедшие специальную подготовку в ведущих вузах России. Такой подход позволит объединить лучшие образовательные практики и обеспечить высочайший уровень преподавания. Посол также отметил неугасающий интерес к русскоязычному образованию в нашей стране и подтвердил готовность Москвы и дальше наращивать подготовку учителей. В частности, в 2026 году для кыргызстанских студентов выделено 700 бюджетных мест в рамках правительственной квоты РФ.

Для тех, кто планирует поступать в российские университеты, дипломат анонсировал важное событие. С 1 по 3 апреля в Бишкеке, Кара-Балте, Канте и Токмоке пройдет очередная выставка "Образование в России – 2026", куда приедут представители 26 ведущих вузов из разных регионов РФ. Эта инициатива, наряду со строительством школ, способствует формированию единого образовательного пространства, о котором ранее договорились президенты двух стран.

Церемония завершилась символическим моментом - стартом процесса бетонирования фундаментной плиты будущего здания. Участники мероприятия сошлись во мнении, что подобные проекты являются важнейшей инвестицией в общее будущее и укрепляют гуманитарные связи между народами.