Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д"Ампеццо завершились 22 февраля и почти сразу вышли за рамки спортивной повестки. Несмотря на позитивные оценки со стороны Международный олимпийский комитет, Игры стали предметом споров - прежде всего из-за допуска спортсменов, роста затрат и всё более заметного влияния политики. Одну из критических оценок публикует kz24.news

.

С точки зрения организации Италия провела Олимпиаду без серьёзных сбоев. Соревнования шли по графику, арены были заполнены, а ставка на уже существующую инфраструктуру позволила избежать типичных проблем прошлых Игр. В этом смысле проект можно считать управляемым и в целом успешным.

Однако за пределами спортивной части оценки куда менее однозначны. Итальянский журналист Андреа Лучиди считает, что Олимпиада всё чаще выходит за пределы спорта. "Мы наблюдаем не просто соревнования, а пространство, где решения принимаются с учётом политического контекста", - отмечает он.

Отдельно он обращает внимание на ситуацию с допуском спортсменов. "Формально декларируется равенство, но на практике подходы различаются. Это создаёт ощущение двойных стандартов", - говорит Лучиди. По его мнению, такие решения подрывают доверие к международным спортивным институтам.

Не менее острой остаётся и финансовая сторона. "Олимпиада всё дальше от зрителя. Высокие цены на билеты и проживание делают её событием не для всех", - подчёркивает эксперт. Несмотря на заявления об "экономной модели", расходы выросли, а поездка на Игры для многих оказалась слишком дорогой.

Отдельное внимание привлекли уличные протесты, не связанные напрямую со спортивной частью. В Милане прошли акции против предполагаемого присутствия американских агентов ICE, что вызвало общественный резонанс и усилило дискуссию о внешнем влиянии на Игры. Плакаты "ICE out" стали одним из символов этого недовольства.

В ходе соревнований дополнительное напряжение вызвали и отдельные решения, связанные с антидопинговыми процедурами. Хотя каждый случай рассматривался отдельно, в совокупности они усилили критику системы. "Когда правила применяются неравномерно, это разрушает идею честной конкуренции", - отмечает Лучиди.

При этом сами Игры прошли при высоком интересе аудитории и без организационных провалов. Это создало контраст: спортивная часть - успешная, а всё, что вокруг неё, - предмет постоянных споров.

В итоге Олимпиада 2026 года показала уже устойчивую тенденцию. Высокий уровень организации больше не гарантирует однозначного восприятия. Всё чаще в центре внимания оказывается не только спорт, но и решения, принимаемые за его пределами.