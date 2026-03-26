В Бишкеке открыли Франкофонию-2026 концертом французской пианистки

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке состоялось торжественное открытие "Франкофонии - 2026", которая в этом году проходит под темой "Женщины и франкофония". Фестиваль стартовал с концерта французской пианистки Кристин Фонлюпт, специально прибывшей из Парижа.

В церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Франции в Кыргызстане Николя Фай, посол Европейского союза в Кыргызской Республике Реми Дюфло, посол Швейцарии в Кыргызстане Сироко Мессерли, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики Аскар Мадаминов, а также президент Французского Альянса в Бишкеке Гузель Ишенова.

Открывая вечер, посол Франции Николя Фай отметил значимость франкофонии как глобального явления:

- Мы очень гордимся тем, что открываем этой весной "Франкофонию - 2026". Франкофония - это не просто абстрактная идея, а вполне конкретная реальность. Сегодня французский язык занимает четвёртое место в мире по распространённости - на нём говорят около 400 миллионов человек.

Он подчеркнул, что интерес к французскому языку продолжает расти:

- Это второй по популярности иностранный язык в мире его изучают порядка 170 миллионов человек. И особенно приятно видеть, что среди них есть и молодёжь Кыргызстана школьники и студенты, которые сегодня находятся в этом зале.

Посол также отдельно поблагодарил преподавателей:

- Благодаря вам французский язык остаётся живым, современным и востребованным.

Говоря о теме года, он отметил:

- В этом году Франкофония в Кыргызстане посвящена женщинам. Мы хотим подчеркнуть их роль в искусстве, в обществе, в формировании надежды и будущего.

Посол Европейского союза Реми Дюфло выбрал более философский тон и обратился к поэзии Альфонса де Ламартина:

- Позвольте мне напомнить строки: "Неужели мы никогда не сможем бросить якорь хотя бы на один день?.." Эти слова говорят о времени, которое уносит нас вперёд без остановки.

Он развил мысль:

- Но в них есть и другое стремление остановиться, услышать друг друга, осмыслить происходящее. Именно это напряжение между движением вперёд и желанием сохранить момент лежит в основе любой культуры.

По его словам, это напрямую связано с идеями франкофонии:

- Франкофония, как и европейский проект, это попытка объединить разные культуры, не стирая их различий, а, наоборот, создавая пространство для диалога.

Он подчеркнул важность открытости:

- В мире, который всё чаще склоняется к замкнутости, особенно важно сохранять любопытство, уважение к различиям и готовность к диалогу.

Посол Швейцарии Сироко Мессерли отметил символичность текущего года:

- Для Швейцарии 2026 год особенный ровно 30 лет назад, в 1996 году, мы присоединились к Международной организации франкофонии.

Он подчеркнул значение этого сотрудничества:

- Для нас франкофония - это гораздо больше, чем язык. Это пространство, где развиваются культурные, научные и политические связи, где важны уважение и обмен знаниями.

По его словам, франкофония сегодня объединяет более 80 стран:

- Это живое, динамичное сообщество, основанное на ценностях разнообразия, диалога и инноваций.

Он также отметил культурную программу Швейцарии:

- В этом году мы представим дегустацию швейцарских вин, модный показ и музыкальные события, потому что культура - это лучший способ говорить друг с другом.

Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики Аскар Мадаминов подчеркнул значение фестиваля для страны:

- Я поздравляю всех с открытием Франкофонии. Этот фестиваль объединяет народы через культуру, язык и общие ценности.

Он отметил роль искусства:

- Именно через такие мероприятия укрепляются межгосударственные связи и развивается культурное сотрудничество.

Отдельно он остановился на концерте:

- Символично, что открытие начинается с музыки. Музыка - это универсальный язык, который понятен каждому без перевода.

По его словам, выступление Кристин Фонлюпт стало важной частью программы:

- Сегодняшний концерт - это возможность для нашей публики прикоснуться к высокому европейскому искусству.

Он добавил:

- Мы рады, что подобные мероприятия проходят не только в Бишкеке. Аналогичный концерт французской пианистки состоится и в Оше.

Президент Французского Альянса в Бишкеке Гузель Ишенова акцентировала внимание на теме года:

- В этом году Франкофония посвящена женщинам. Женщины умеют совмещать карьеру, семью, ответственность и при этом остаются источником силы и вдохновения.

Она также пригласила кыргызстанцев к изучению языка:

- Двери Французского Альянса всегда открыты. Французский язык - это язык культуры, чувств и возможностей.

Кульминацией вечера стало выступление Кристин Фонлюпт пианистки международного уровня и преподавателя ведущих музыкальных учебных заведений Франции. Её программа была посвящена французской классической музыке.

Исполнение отличалось тонкой интерпретацией, вниманием к нюансам и глубокой эмоциональностью. Концерт прошёл при полном зале и был тепло принят публикой, задав высокую художественную планку всему фестивалю.

Франкофония-2026 продолжится в Бишкеке и Оше серией культурных, образовательных и творческих мероприятий, объединяющих разные страны и культуры.


