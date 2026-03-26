В Бишкеке прошёл Bootcamp по медиаграмотности для молодёжи

С 24 по 26 марта 2026 года прошёл молодёжный медиа Bootcamp, направленный на развитие медийной и информационной грамотности, гражданской активности и творческого потенциала школьников и молодёжи.

Мероприятие было организовано в рамках проекта "Сильная молодежь - сильная страна!", реализуемого ЮНИСЕФ при финансовой поддержке Европейского Союза. Исполнителем проекта выступила Ассоциация общинных СМИ, партнёром в реализации стало Министерство просвещения Кыргызской Республики.

В течение трёх дней участники принимали участие в образовательных и практических сессиях, посвящённых актуальным темам современного общества: гражданскому участию, гендерному равенству и инклюзии, а также вопросам изменения климата.

В рамках Bootcamp молодые участники получили практические навыки по следующим направлениям:

медийная и информационная грамотность и развитие критического мышления; мобильная журналистика - съёмка и монтаж видеоконтента на смартфон для оциальных сетей; создание контента и сторителлинг в социальных медиа.

Программа также включала интерактивные викторины, практические задания, мастер-классы и встречи с представителями международных организаций, государственных структур и парламента. У школьников была возможность задать вопросы представителям ЮНИСЕФ, Европейского Союза, министерств и депутатам Жогорку Кенеша.

По итогам Bootcamp участники получили сертификаты, а также узнали о дальнейшей менторской программе, направленной на развитие школьных медиацентров.

Инициатива была направлена на поддержку активной, ответственной и медийно грамотной молодёжи, способной вносить вклад в развитие общества и страны.