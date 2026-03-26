Рахман Медер возглавил Совет Ассамблеи народа Кыргызстана

Председателем Совета ассоциации "Ассамблея народа Кыргызстана" избран Рахман Медер. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Совета организации. Ассамблея традиционно играет ключевую роль в укреплении межэтнического согласия, сохранении единства общества и развитии конструктивного диалога между всеми этносами республики.

В ассоциации подчеркнули, что Рахман Медер обладает значительным опытом работы на государственной и дипломатической службе. На протяжении своей профессиональной деятельности он уделял особое внимание вопросам межэтнических отношений и миграционной политики. Также новый глава Совета имеет большой опыт взаимодействия с диаспорами, что является критически важным для выполнения задач организации по сохранению стабильности в стране.