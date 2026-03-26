В городе Манас заложили "Аллею Славы" к годовщине Победы

В парке "Дружбы регионов России и Кыргызстана" города Манас состоялась трогательная акция по закладке "Аллеи Славы". Мероприятие приурочили к грядущей 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники высадили 150 молодых деревьев, которые станут живым воплощением благодарности потомков и преемственности поколений. Организаторы подчеркнули, что эта аллея будет напоминать каждому посетителю парка о бессмертном подвиге героев, подтверждая священный принцип "никто не забыт и ничто не забыто".

Это событие объединило самых разных людей, неравнодушных к общей истории. В посадке деревьев плечом к плечу участвовали ветераны боевых действий в Афганистане и Баткенских событий, дипломаты Генерального консульства России в Оше, военнослужащие авиабазы в Канте и представители Русского дома. К акции присоединились активисты Ассамблеи народа Кыргызстана, ветераны военно-морского флота, студенты и деятели культуры. Такая сплоченность поколений придала мероприятию особую атмосферу искренности и душевного тепла.

Создание аллеи - это лишь первый шаг в формировании масштабного мемориального комплекса. В ближайшее время в парке планируют установить монумент "Скорбящая мать" в память о воинах, не вернувшихся с полей сражений 1941–1945 годов. Также здесь появятся мемориальные плиты в честь ветеранов, ушедших из жизни уже в мирное время. Центральное место в композиции займет Вечный огонь, который станет неугасаемым символом народной памяти о цене завоеванной Победы.

Инициаторами этого важного проекта выступили председатель Ассамблеи народа Кыргызстана по Джалал-Абадской области Каныбек Тилекеев и руководитель "Славянской диаспоры" Виктор Малюженко. Их благородная инициатива направлена не только на сохранение исторической правды, но и на укрепление единства и дружбы между народами. Новая "Аллея Славы" обещает стать одним из самых почитаемых мест в городе, где тишина парка будет хранить память о великом мужестве предков.