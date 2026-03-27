Минсельхоз переводит учет пестицидов в Кыргызстане на цифровой контроль

- Светлана Лаптева
Департамент химизации и карантина растений при Минсельхозе КР приступил к внедрению масштабной электронной системы управления. Главная цель проекта заключается в том, чтобы полностью оцифровать оборот пестицидов и агрохимикатов в республике. Сейчас специалисты ведомства активно формируют единую базу данных препаратов, которые разрешены к применению на территории страны. Весь реестр теперь будет доступен в электронном формате, что исключит путаницу и использование сомнительных средств защиты растений.

Процесс уже перешел в стадию практических испытаний. В тестировании системы участвуют не только чиновники, но и сами поставщики препаратов. Вместе они проверяют, насколько удобно и быстро проходят регистрация продукции и ведение электронного учета. Такой подход позволяет на месте выявлять недочеты и адаптировать интерфейс под нужды реальных пользователей.

Особое внимание разработчики уделили чистоте данных и прозрачности всех процедур. Цифровой контроль позволит в режиме реального времени отслеживать движение агрохимикатов от границы до поля. В Минсельхозе подчеркивают, что внедрение такой системы станет мощным барьером для контрафакта и обеспечит безопасность отечественной сельхозпродукции. Переход на "цифру" в этой чувствительной сфере является частью общего курса республики на модернизацию агропромышленного комплекса.


