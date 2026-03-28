Реки Суусамыра пополнились пятью тысячами мальков иссык-кульской форели

- Светлана Лаптева
Сотрудники Департамента рыбопромышленного комплекса при Минсельхозе КР провели масштабную акцию по зарыблению водоемов Чуйской области. В рамках государственного проекта по восстановлению природных ресурсов в притоки рек Суусамыр и Кокомерен выпустили 5 тысяч мальков иссык-кульской форели. Суусамырская долина была выбрана неслучайно - местная экосистема идеально подходит для адаптации этого ценного вида рыбы.

Данная инициатива является ключевой частью государственной политики по сохранению и воспроизводству водных биологических ресурсов республики. Эксперты подчеркивают, что искусственное зарыбление сегодня признано одним из самых эффективных методов быстрого восстановления рыбных запасов в естественных водоемах. Помимо чисто экологического эффекта, такие меры напрямую влияют на устойчивость водных экосистем и помогают сохранить биологическое разнообразие региона.

В профильном департаменте отмечают, что проект несет в себе и серьезный экономический потенциал. Увеличение популяции рыбы в реках Чуйской области создаст новые возможности для развития местного рыбного хозяйства и в перспективе положительно скажется на доходах жителей долины. Планируется, что подобные мероприятия по зарыблению станут регулярными и охватят другие стратегически важные водоемы Кыргызстана.

Контроль за состоянием выпущенных мальков будет осуществляться специалистами ведомства на постоянной основе. В Минсельхозе уверены, что системный подход к воспроизводству биоресурсов позволит не только вернуть былую славу кыргызским рекам, но и превратить рыболовную отрасль в один из драйверов роста аграрного сектора страны.


Теги:
рыбное хозяйство, Кыргызстан
Сейчас читают
