Более 5 тысяч человек задействованы на стройке железной дороги КНР–КР–РУз

На стройплощадках железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан" задействовали более пяти тысяч человек и свыше пяти тысяч единиц техники. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи заместителя Председателя Кабинета Министров и министра сельского хозяйства Эрлиста Акунбекова с представителями компании, реализующей проект. В обсуждении также приняли участие руководство Министерства транспорта и коммуникаций, национальной компании "Кыргыз темир жолу" и совместной железнодорожной компании трех стран.

На сегодняшний день основные проектные материалы по строительству магистрали уже подготовлены. Специалисты ведут уточнение чертежей и проводят необходимые согласования. На объектах развернуты масштабные работы, основной акцент в которых сделан на проходке тоннелей, возведении мостов и подготовке полотна. По последним данным, объем выполненных земляных работ уже превысил 3,5 млн кубических метров.

Эрлист Акунбеков в ходе встречи особо подчеркнул необходимость строгого соблюдения экологических норм и требований безопасности при реализации этого стратегического проекта. Со своей стороны Кабинет Министров обязался обеспечить все условия и необходимую координацию для успешного завершения строительства. Железная дорога призвана стать ключевым звеном в транспортной логистике региона и открыть новые экономические перспективы для республики.