Медиа-делегация из Кыргызстана посетила Таджикистан

- Жан Алиев
Группа из более чем 20 представителей государственных и частных СМИ Кыргызстана совершила пятидневный пресс-тур по Таджикистану, приуроченный к празднованию Навруза. Этот визит стал важным этапом в налаживании культурного и профессионального диалога между странами, а также практической реализацией договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Садыра Жапарова в Таджикистан 8–9 июля 2025 года.

Одной из ключевых точек маршрута стала знаменитая Гиссарская крепость, расположенная в 30 км от Душанбе. Древняя цитадель с 3000-летней историей, когда-то служившая резиденцией наместника Бухарского эмира, сегодня воспринимается как символ исторической дипломатии. Историки напомнили участникам делегации, что именно здесь в 329 году до н. э. упорное сопротивление местных жителей заставило Александра Македонского сменить тактику завоевания на стратегию союза. Легенда о его женитьбе на красавице Роксане гласит: "Если народ нельзя взять силой, нужно стать родственниками". Эти уроки истории остаются актуальными и сегодня, подчеркивая жизненную важность политики добрососедства.

Программа пребывания была нацелена на обмен опытом с ведущими редакциями Таджикистана, установление прямых контактов в медиасфере и изучение культурного наследия региона. Как отметила одна из участниц пресс-тура, укрепление таких связей дает необходимый импульс для развития всех аспектов двусторонних отношений. Поездка совпала с масштабным празднованием Навруза, который в Таджикистане отмечают в течение целой недели. Журналисты из Кыргызстана смогли увидеть яркие театрализованные представления, познакомиться с национальными ремеслами и оценить колорит традиционных блюд, что в очередной раз подтвердило общность традиций народов Центральной Азии.

Организаторы подчеркивают, что подобные визиты являются продолжением курса на сближение, заданного лидерами государств. Прошлогодняя встреча президентов в Худжанде и подписание мирных соглашений на границах заложили прочный фундамент для активного гуманитарного сотрудничества, частью которого стал и данный медиа-тур.


