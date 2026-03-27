Село мастеров Кызыл-Туу одевает в кыргызские юрты весь мир (видео)

В Тонском районе Иссык-Кульской области есть уникальное место, где время словно замерло в ритме созидания. Село Кызыл-Туу живет одним большим делом - здесь почти в каждом дворе создают знаменитые кыргызские боз-уй. Мастерство местных умельцев давно перешагнуло границы республики. Сегодня юрты из этого маленького села украшают ландшафты Казахстана, стоят в песках Саудовской Аравии и даже вписаны в интерьеры в США, Канаде и Италии.

Один из хранителей древнего ремесла Дуулат Иманакунов занимается изготовлением юрт с 1989 года. Мастер с гордостью показывает процесс работы, где каждая деталь важна. Древесину и чий он привозит из соседних районов, а вот нити из натуральной кожи делает исключительно сам. Дуулат признается, что если все заготовки под рукой, то на сборку одного жилища кочевника у него уходит всего пять-шесть дней. Его профессионализм оценили даже на высшем уровне. В прошлом году мастер отправил сразу 15 юрт в Мекку по специальному заказу двоих саудовских шейхов.

Кызыл-тууйцы умеют удивлять и самых взыскательных клиентов. В соседнем дворе можно встретить настоящее чудо - кереге необычного зеленого цвета. Традиционно каркас юрты окрашивают в красный или просто покрывают прозрачным лаком, но этот экземпляр - особый заказ дизайнера из Италии. Мастера легко адаптируют вековые традиции под современную эстетику, не теряя при этом качества и души изделия.

Заведующий местным культурным центром Тынчыбек Асанбеков отмечает, что практически все сырье сельчане находят внутри области. Единственная мечта мастеров - это собственная фабрика по производству войлока прямо в селе. Сейчас за качественным войлоком приходится ездить в Бишкек. Однако это не мешает молодежи оставаться дома. Благодаря востребованности ремесла трудовая миграция в Кызыл-Туу практически нулевая. Сейчас село замерло в ожидании масштабных заказов. Впереди шестые Всемирные игры кочевников, и мастера уверены, что именно их юрты станут главным украшением предстоящего праздника.

Автор: Суйунбек ШАШИЕВ

Видео: Жолболду БАЙСАЕВ

Источник: silunews.kg


Кыргызстан
